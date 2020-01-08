При Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Создание штаба организовано по поручения президента Украины Владимира Зеленского.

"В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, глава Службы безопасности Украины, глава Службы внешней разведки Украины, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению президента Украины осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, оперативному штабу дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии, и предоставления оперативной информации.

Как сообщалось, пассажирский самолет Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

Отметим, что данные о пассажирах разнятся с теми, которые ранее озвучил премьер Алексей Гончарук. По его версии, их было 167. Ранее власти Ирана говорили о 170 пассажирах.

Напомним, крушение самолета произошло в Тегеране 8 января утром, когда Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

На месте продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК. Президент Зеленский из Омана выразил соболезнования в связи с трагедией.