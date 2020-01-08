В сети разгоняется информация по поводу того, что самолет МАУ сбили иранские ПВО. Пользователи при этом ссылаются на палестинское агентство "Аль-Хадат". Однако на сайте агентства ни о чем таком речи нет. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Как установила "Страна", эта информация пошла из Twitter "Аль-Хадата". При этом ни на какие источники Twitter не ссылается. Никто другой также не подтверждает данную версию. Власти Ирана назвали причину падения самолета МАУ возле Тегерана - возгорание двигателя.

"Да и крайне трудно предположить, что иранцы решили сбить гражданский самолет, который только что взлетел с их же аэродрома", - говорится в сообщении канала "Политика страны".

Напомним, крушение самолета произошло в Тегеране 8 января утром, когда Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. На сегодня подтверждена информация о 168 пассажиров, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членов экипажа. Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

На месте продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК. Президент Зеленский из Омана выразил соболезнования в связи с трагедией.