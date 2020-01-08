Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в авикатастрофе самолета МАУ в Иране погибли 176 человек. Кроме того, он заявил об организации работы по установлению причин случившегося.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисную группу", – написал премьер-министр в Телеграм-канале утром в среду.

Он добавил, что уточняется количество граждан Украины, которые находились на борту.

"По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время", – написал Гончарук.

Ранее сообщалось, что в среду утром пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, все пассажиры и экипаж погибли.

Напомним, крушение самолета произошло в Тегеране 8 января утром, когда украинский самолет поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Самолет Boeing 737 принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

На месте продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.

Президент Зеленский из Омана выразил соболезнования в связи с трагедией. Власти Ирана назвали причину падения самолета МАУ возле Тегерана - возгорание двигателя.