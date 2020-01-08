Большинство пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолета МАУ были гражданами Ирана. Об этом РИА Новости сообщил глава местного Управления по ЧС.

Также он уточнил, что все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. По словам чиновника, все части самолета после падения были охвачены огнем.

Сегодня утром самолет Boeing 737 рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии. Свои соболезнования уже выразил президент страны Владимир Зеленский.