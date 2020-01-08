Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал Офис президента.

Украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев упал в Тегеране на взлете. По предварительным данным, в Boeing 737 было 160 пассажиров и 7 членов экипажа. Все погибли - эту информацию уже подтвердил МИД Украины.

При этом в Иране обостряется военная ситуация с американцами, не исключено, что катастрофа связана именно с этим. Хотя власти страны говорят, что причина падения - техническая. Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.

Ранее Зеленский из Омана выразил соболезнования в связи с трагедией в Тегеране, которая стала самой масштабной авиакатастрофой в истории Украины.

"Страна" следит за ситуацией в нашем обновляемом материале.