Основной причиной падения самолета МАУ неподалеку от Тегерана стало возгорание двигателя. Об этом в комментарии РИА сообщили представители аэропорта.

На месте продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.

Сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Свои соболезнования уже выразил президент страны Владимир Зеленский.