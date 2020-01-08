В Ираке при обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на Иранское ТВ.

Напомним, ранее сообщалось, что после обстрела американской базы Эйн-аль-Асад есть пострадавшие "на иракской стороне".

Также сообщается, что иранские военные самолеты подняты в воздух, барражируют над страной и в пограничной зоне. Как пишет иранское агентство Tasnim, началась вторая волна ракетных ударов по американским базам в Ираке.

Как сообщала "Страна", сегодня ночью Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада, столицы Ирака, операцию против Иранского генерала Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из своей страны. НАТО выведет часть военных из Ирака после убийства генерала Сулеймани в Багдаде.