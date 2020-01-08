Сегодняшнее крушение самолета МАУ в Иране оказалось самой большой авиакатастрофой в истории независимой Украины. Ранее, за все более, чем 28 лет независимости, ни один украинский рейс не терпел крушение с таким количеством жертв.

К слову, точное количество жертв пока не определено. Известно, что их количество колеблется в районе отметки 180 человек.

Напомним, сегодня утром самолет Boeing 737 рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.