В СМИ начали появляться первые фото и видео последствий трагедии с украинским самолетом МАУ. В частности, снимки публикует местное агентство BNO News.

Напомним, сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Фото: BNO News

Фото: Isna Photo

Фото: MIZAN News Agency

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.