Опубликованы первые фото и видео последствий крушения самолета МАУ в Иране
В СМИ начали появляться первые фото и видео последствий трагедии с украинским самолетом МАУ. В частности, снимки публикует местное агентство BNO News.
Напомним, сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.
Фото: BNO News
Фото: Isna Photo
Фото: MIZAN News Agency
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