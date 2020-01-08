Федеральное управление авиации США (FAA) ограничило невоенные американские самолеты "действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива".

"Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - цитирует CNN заявление управления.

Отметим, что на берегу Оманского залива сейчас отдыхает президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.