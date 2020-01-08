В Иране сообщили, что после падения самолета МАУ в районе Тегерана, скорее всего, не выжил никто из людей на борту. Об этом передает агентство BNO News. Кроме того, издание опубликовало первые фото после крушения.

Фото: BNO News

Сегодня утром пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Как сообщает агентство, причиной крушения стали "технические проблемы".

Сервис Flightradar24 пишет, последняя информация о местоположении самолета была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана.

На сайте "Международных авиалиний Украины" указано, что рейс PS752 из Тегерана в Киев вылетел в 05:15 утра.