В Тегеране на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Все, кто был на борту, погибли - эту информацию уже подтвердил МИД Украины.

При этом в Иране обостряется военная ситуация с американцами - и не исключено, что катастрофа связана именно с этим. Хотя власти страны говорят, что причина падения - техническая. 

Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров. 

"Страна" следит за ситуацией в нашем обновляемом материале. 

Главное на этот час

  • МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров.
  • СНБО Украины заявил, что погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего - 177 человек. При этом Гончарук и Министерство инфраструктуры говорят, что пассажиров было на одного меньше. 
  • Предварительно, большинство погибших - граждане Ирана.
  • Тегеран называет причиной крушения техническую неисправность - возгорание двигателя. 
  • Владимир Зеленский прервал отпуск в Омане и возвращается в Киев.

9:09  По предварительным данным на борту рухнувшего самолёта находились:

граждане Украины - 2
граждане Ирана - 71
граждане Канады -73
граждане Германии - 4
граждане Великобритании - 3
граждане Швеции - 8
граждане Афганистана - 6

Около 13 членов экипажа (граждане Украины).

9:08  Иранские СМИ пишут, что причиной трагедии стал пожар в моторном отсеке. 

9:05  Версия теракта на борту потерпевшего крушение самолета под Тегераном исключается, сообщило РИА Новости посольство Украины в Иране.

8:57  СНБО создал оперативный штаб по трагедии. Туда можно позвонить по телефону +38 (044) 238 16 57.

8:51  В украинском Facebook продолжают разгонять фейк о том, что самолет уничтожила ракета. 

8:46  У украинских ведомств - разнобой в данных. Министерство инфраструктуры говорил все же о 167 погибших пассажирах. В Совбезе, напомним, говорят, что из было 168. 

8:38  А вот СНБО Украины сообщает о 177 погибших (168 пассажиров и 9 членов экипажа).

8:30  Гончарук сообщил о гибели 176 человек на борту "Боинга" МАУ. 

8:27  Зеленский срочно возвращается из Омана в Киев.

8:17  В украинских соцсетях продолжают муссировать тему, что самолет сбили якобы при атаке иранских ракет на военные базы США в Ираке. 

8:12  Рухнувший самолет должен был прилететь в Киев вот уже сейчас. В "Борисполе" есть люди, которые по-прежнему встречают этот рейс. 

8:10  В службе чрезвычайных ситуаций Ирана говорят, что причина крушения самолета в районе Тегерана техническая. 

8:07  У рейса из Тегерана в "Борисполе" статус "Отменен".

8:04  Глава МЧС Ирана сообщил РИА Новости, что большинство пассажиров потерпевшего крушение у Тегерана украинского самолета были гражданами Ирана.

7:59  В аэропорту Хомейни заявили, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя. 

7:56  Еще несколько фото с места трагедии.

7:54  Иранские авиаслужбы уже нашли черный ящик упавшего украинского самолета. 

7:49  В Твиттере компании "Боинг" написали, что знают о катастрофе под Тегераном и собирают информацию о ней.

7:46  Владимир Зеленский, отдыхающий в Омане, выразил соболезнования семьям погибших. По сути - первое официальное подтверждение трагедии со стороны властей Украины.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа".

7:44  Возвращаясь к истории, что самолет погиб якобы от иранской ракеты. Эта информация пошла из Твиттера палестинского агентства "Аль-Хадат". Однако на сайте этого СМИ ее найти не удалось.

7:41  Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил в комментарии "Интерфаксу", что пассажиры и экипаж украинского "Боинга" погибли. 

7:39  Иранские СМИ публикуют фото с места трагедии.

7:36  В Иране говорят, что в авиакатастрофе погибли 167 человек. Такую информацию озвучивает представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.

7:29  Украинский МИД ситуацию пока никак не комментирует. На сайте ведомства последняя новость - о лесных пожарах в Австралии. Также молчат ФБ-группы с сайт оператора МАУ.

7:23  В Сети многие перепощивают информацию, что украинский Боинг по ошибке сбила иранская ПВО. Ссылаются на палестинский сайт "Аль-Хадат". 

Однако там ни о чем подобном не сообщается. Сайт опубликовал дежурную новость, где сообщил, что официально известно о трагедии на данный момент. 

7:15  Катастрофа самолета МАУ в Иране - крупнейшая за всю историю независимой Украины, пишет телеграм-канал "Политика Страны". 

7:12  Глава иранской МЧС Пирхусейн Куливанда сказал Reuters, что никого не удалось спасти из-за сильного пламени на борту самолета. 

7:07  Первые фото с места трагедии.

7:03  СМИ публикуют уточненные цифры по пассажирам и экипажу: 167+9. 

7:00  Маршрут украинского "Боинга" из Тегерана до точки падения.

6:59  Контекст этой ситуации крайне тревожный. Иран сегодня ночью нанес ракетные удары во американским военным базар в Ираке.

Это заявлено как месть за убийство американцами генерала Сулеймани.

Война все ближе. Цены на нефть растут.

США уже объявили о закрытии воздушного пространства над Ираком и Ираном, а также над акваториями Персидского и Оманского заливов для полетов американских гражданских самолётов.

О полном закрытии воздушного пространства в регионе пока не сообщается.

На берегу Оманского залива, как известно, сейчас отдыхает Владимир Зеленский.

А через Катар (Персидский залив) сегодня должен был вернуться в Украину с отдыха на Сейшелах Пётр Порошенко.

6:55  Еще одно видео.

6:51  Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что все пассажиры рейса PS752 погибли.

6:30  СМИ уже публикуют видео катастрофы.

 

 

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