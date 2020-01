В Тегеране на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Все, кто был на борту, погибли - эту информацию уже подтвердил МИД Украины.

При этом в Иране обостряется военная ситуация с американцами - и не исключено, что катастрофа связана именно с этим. Хотя власти страны говорят, что причина падения - техническая.

Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.

"Страна" следит за ситуацией в нашем обновляемом материале.

9:09 По предварительным данным на борту рухнувшего самолёта находились:

граждане Украины - 2

граждане Ирана - 71

граждане Канады -73

граждане Германии - 4

граждане Великобритании - 3

граждане Швеции - 8

граждане Афганистана - 6

Около 13 членов экипажа (граждане Украины).

9:08 Иранские СМИ пишут, что причиной трагедии стал пожар в моторном отсеке.

9:05 Версия теракта на борту потерпевшего крушение самолета под Тегераном исключается, сообщило РИА Новости посольство Украины в Иране.

8:57 СНБО создал оперативный штаб по трагедии. Туда можно позвонить по телефону +38 (044) 238 16 57.

8:51 В украинском Facebook продолжают разгонять фейк о том, что самолет уничтожила ракета.

8:46 У украинских ведомств - разнобой в данных. Министерство инфраструктуры говорил все же о 167 погибших пассажирах. В Совбезе, напомним, говорят, что из было 168.

8:38 А вот СНБО Украины сообщает о 177 погибших (168 пассажиров и 9 членов экипажа).

8:30 Гончарук сообщил о гибели 176 человек на борту "Боинга" МАУ.

8:27 Зеленский срочно возвращается из Омана в Киев.

8:17 В украинских соцсетях продолжают муссировать тему, что самолет сбили якобы при атаке иранских ракет на военные базы США в Ираке.

8:12 Рухнувший самолет должен был прилететь в Киев вот уже сейчас. В "Борисполе" есть люди, которые по-прежнему встречают этот рейс.

8:10 В службе чрезвычайных ситуаций Ирана говорят, что причина крушения самолета в районе Тегерана техническая.

8:07 У рейса из Тегерана в "Борисполе" статус "Отменен".

8:04 Глава МЧС Ирана сообщил РИА Новости, что большинство пассажиров потерпевшего крушение у Тегерана украинского самолета были гражданами Ирана.

7:59 В аэропорту Хомейни заявили, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

7:56 Еще несколько фото с места трагедии.

7:54 Иранские авиаслужбы уже нашли черный ящик упавшего украинского самолета.

7:49 В Твиттере компании "Боинг" написали, что знают о катастрофе под Тегераном и собирают информацию о ней.

7:46 Владимир Зеленский, отдыхающий в Омане, выразил соболезнования семьям погибших. По сути - первое официальное подтверждение трагедии со стороны властей Украины.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа".

7:44 Возвращаясь к истории, что самолет погиб якобы от иранской ракеты. Эта информация пошла из Твиттера палестинского агентства "Аль-Хадат". Однако на сайте этого СМИ ее найти не удалось.

7:41 Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил в комментарии "Интерфаксу", что пассажиры и экипаж украинского "Боинга" погибли.

7:39 Иранские СМИ публикуют фото с места трагедии.

7:36 В Иране говорят, что в авиакатастрофе погибли 167 человек. Такую информацию озвучивает представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.

7:29 Украинский МИД ситуацию пока никак не комментирует. На сайте ведомства последняя новость - о лесных пожарах в Австралии. Также молчат ФБ-группы с сайт оператора МАУ.

7:23 В Сети многие перепощивают информацию, что украинский Боинг по ошибке сбила иранская ПВО. Ссылаются на палестинский сайт "Аль-Хадат".

Однако там ни о чем подобном не сообщается. Сайт опубликовал дежурную новость, где сообщил, что официально известно о трагедии на данный момент.

7:15 Катастрофа самолета МАУ в Иране - крупнейшая за всю историю независимой Украины, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

7:12 Глава иранской МЧС Пирхусейн Куливанда сказал Reuters, что никого не удалось спасти из-за сильного пламени на борту самолета.

7:07 Первые фото с места трагедии.

7:03 СМИ публикуют уточненные цифры по пассажирам и экипажу: 167+9.

7:00 Маршрут украинского "Боинга" из Тегерана до точки падения.

6:59 Контекст этой ситуации крайне тревожный. Иран сегодня ночью нанес ракетные удары во американским военным базар в Ираке.

Это заявлено как месть за убийство американцами генерала Сулеймани.

Война все ближе. Цены на нефть растут.

США уже объявили о закрытии воздушного пространства над Ираком и Ираном, а также над акваториями Персидского и Оманского заливов для полетов американских гражданских самолётов.

О полном закрытии воздушного пространства в регионе пока не сообщается.

На берегу Оманского залива, как известно, сейчас отдыхает Владимир Зеленский.

А через Катар (Персидский залив) сегодня должен был вернуться в Украину с отдыха на Сейшелах Пётр Порошенко.

6:55 Еще одно видео.

First film of Ukrainian airline plane crash in #Parand #Tehran #Iran



6:30 This morning.#planecrash #Ukraine pic.twitter.com/a9jwHn4G6E