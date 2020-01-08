Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV. Отмечается, что удар по американским объектам в Ираке стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Телеканал сообщил в Twitter, что появились первые кадры, на которых виден запуск ракет по американской авиабазе "Эйн-аль-Асад" на западе Ирака, который стал "ответом на убийство генерала Сулеймани".

По данным Press TV, после удара прозвучали сирены, в воздух поднялись вертолеты США, был активирован сигнал тревоги. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил США о "более сокрушительных" ударах в случае ответной атаки.

По данным Пентагона, с территории Ирана были выпущены не менее дюжины баллистических и крылатых ракет. Цели достигли 10. СМИ сообщают о 35 ракетах, выпущенных по базам.

Пока нет данных ни о пострадавших, ни о погибших.

Белой дом официально сообщил, что президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации и консультируется с командой нацбезопасности. На срочное совещание в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео, пишет CNN. Также Вашингтон активно координирует действия с иракскими властями.

Сам Трамп на своей странице в Facebook анонсировал вечернее обращение к нации.

Также сообщается о продолжающихся ракетных атаках.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада, столицы Ирака, операцию против Иранского генерала Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из своей страны. НАТО выведет часть военных из Ирака после убийства генерала Сулеймани в Багдаде.