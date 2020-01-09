Компания Facebook объявила о том, что на их площадке будут усилены меры для противодействия фейкам и другому манипулятивному контенту. Об этом говорится в блоге компании.

Социальная сеть определила два критерия для удаления манипулятивных видеороликов:

Их редактировали или обрабатывали (если это не касается качества или четкости изображения) таким образом, что зритель может считать, что человек на видео говорит что-то, чего она на самом деле не говорил.

Его создал искусственный интеллект, который сочетает, заменяет или накладывает контент на видео таким образом, что оно кажется настоящим.

При этом не будут удалять видео, созданные с целью пародии или сатиры или для изменения порядка слов или изъятия отдельных фраз. Все видео, удаленные по новым правилам, будут пересмотрены независимыми экспертами по проверке фактов, с которыми компания заключила соответствующие соглашения.

Это уже не первый раз, когда компания объвляет борьбу заведомо ложному контенту. Год назад Facebook удалил почти 400 аккаунтов из-за рубежа, которые писали об Украине.

Ранее "Страна" писала, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей.