Facebook будет удалять видео пользователей, если найдет манипуляции
Компания Facebook объявила о том, что на их площадке будут усилены меры для противодействия фейкам и другому манипулятивному контенту. Об этом говорится в блоге компании.
Социальная сеть определила два критерия для удаления манипулятивных видеороликов:
- Их редактировали или обрабатывали (если это не касается качества или четкости изображения) таким образом, что зритель может считать, что человек на видео говорит что-то, чего она на самом деле не говорил.
- Его создал искусственный интеллект, который сочетает, заменяет или накладывает контент на видео таким образом, что оно кажется настоящим.
При этом не будут удалять видео, созданные с целью пародии или сатиры или для изменения порядка слов или изъятия отдельных фраз. Все видео, удаленные по новым правилам, будут пересмотрены независимыми экспертами по проверке фактов, с которыми компания заключила соответствующие соглашения.
Это уже не первый раз, когда компания объвляет борьбу заведомо ложному контенту. Год назад Facebook удалил почти 400 аккаунтов из-за рубежа, которые писали об Украине.
Ранее "Страна" писала, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей.