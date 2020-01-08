В сети появилась фотография пожарного из Австралии, который выносит из обожженную в лесном пожаре коалу.

Эндемичное животное, которое считают символом Зеленого континента, выглядит очень испуганным и держится лапками за спасателя.

Фото: AAP Image/David Mariuz/via REUTERS

По данным совместного исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Сиднейского университета, 1,25 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии. Ранее называлась цифра в полмиллиарда погибших животных.

Предыдущая оценка считалась консервативной и касалась лишь австралийского штата Новый Южный Уэльс. Учитывались только млекопитающие, птицы и рептилии, указывают в Сиднейском университете. К ним прибавили земноводных и летучих мышей.

С начала сентября в Австралии выгорело более шести миллионов гектаров лесов. Это вдвое больше, чем площадь Бельгии. Жертвами пожаров, по последним данным, стали 25 человек.

Напомним, что МИД Украины предложил Австралии помощь в тушении пожаров, туда могут отправить 200 подготовленных пожарных.

Ранее "Страна" писала, что из-за лесных пожаров в Австралии, которые продолжаются уже несколько месяцев, погибли полмиллиарда животных. Эту цифру приводили исследователи университета Сиднея. Но по данным совместного исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Сиднейского университета, 1,25 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии. К исследованиям, которые проводил Сиднейский университет, прибавили земноводных и летучих мышей.

На данный момент в в Австралии выгорело более шести миллионов гектаров лесов. Жертвами пожаров, по последним данным, стали 25 человек.