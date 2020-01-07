Войска и ракетные батареи противовоздушной обороны Соединенных Штатов Америки по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной боеготовности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два американских чиновника, имя которых не раскрывается.

Повышенная боеготовность военных может означать то, что страна готовится сбивать иранские беспилотники. Американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана. Второй источник добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы "к угрозе нападения".

В сообщении также говорится, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани. По мнению Америки, эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак). В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности и заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны.

Кроме того, мы рассказывали, что в Белом доме назвали причины, по которым убили генерала Сулеймани в Багдаде.