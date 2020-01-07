Из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, Канада на время прекратит все военные операции в Ираке.

Об этом говорится в письме начальника штаба обороны Канады Джонатана Вэнса, передает "Укринформ".

"Реагируя на недавние события, Вооруженные силы Канады в сотрудничестве с международными партнерами временно прекратили свою деятельность в рамках операции IMPACT и миссии НАТО в Ираке. Ситуация в Ираке сложная и лучше сейчас поставить нашу работу там на паузу, чтобы полностью сосредоточить внимание и ресурсы на безопасности нашего личного состава в изменчивой среде", - заявил Вэнс.

Из 500 дислоцированных в Ираке канадских военнослужащих будут перемещены в Кувейт, чтобы гарантировать их безопасность.

В то же время, сворачивание операций и частичный вывод войск из Ирака не должны помешать канадским миссиям в других странах региона.

"Несмотря на операционную паузу в Ираке, наша миссия на Ближнем Востоке продолжается со многими операциями в регионе. Понятно, выполняемая нами там работа и будущее операций в Ираке, зависит от поддержания надлежащей продуктивной среды и вопросов безопасности", - подытожил Вэнс.

В целом у Канады на Ближнем Востоке около 800 военнослужащих.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада, что находится в Ираке, операцию против Иранского генерала Сулеймани. По мнению Америки, он был причастен к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак).

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны. Но президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны, кроме того, он пригрозил стране санкциями.

Германия уже заявила, что выведет часть своих военных инструкторов из страны.