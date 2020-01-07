Лидера спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани убили американские войска в Багдаде из-за того, что генерал готовил из-за покушение на американских военных и дипломатов. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

Он назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани "самообороной" страны и уточнил, что авиационный удар был спланирован. По его мнению, такой шаг был необходим для предотвращения убийств и кровопролития.

"Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", - добавил он.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса. Вашингтон посчитал, что эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года.

В Иране заявили, что страна готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности.