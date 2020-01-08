Североатлантический альянс на время выведет часть военнослужащих из Ирака в целях безопасности.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные издания.

"Безопасность нашего персонала является первостепенной", - говорится в его заявлении одного из источников.

Военнослужащих, по его словам, передислоцируют за пределы Ирака. "Мы не можем сообщать детали операций в целях гарантии безопасности наших военнослужащих", - сказал он.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада, столицы Ирака, операцию против Иранского генерала Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из своей страны.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны. И США созвали экстренную встречу в НАТО, чтобы попросить поддержки в Ираке.

Ранее "Страна" писала, что Германия собирается вывести часть инструкторов из Ирака.