В Соединенных Штатах Америки начали разработку санкций против Ирака. Этим занимаются высшие чиновники из администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на три информированных источника в администрации Трампа.

Работа началась после того, как глава пригрозил Ираку экономическими санкциями в случае, если страна продолжит настаивать на высылке американских войск.

"Ведущую роль в случае введения санкций возьмут на себя министерство финансов и Белый дом", - заявили информированные источники в Белом доме.

Переговоры о введении санкций были предварительными и окончательное решение о том, вводить ли их, еще не принято. В администрации Трампа говорят, что план заключался в том, чтобы немного "подождать" с введением санкций, чтобы выяснить, какие действия последуют за решением Ирака о выводе американских войск из страны.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада, что находится в Ираке, операцию против Иранского генерала Сулеймани. По мнению Америки, он был причастен к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны. Но президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны, кроме того, он пригрозил стране санкциями.

Вечером 6 января СМИ опубликовали информацию о том, что в Багдад якобы было направили письмо о том, что войска собираются выводить, но вскоре это было опровергнуто Пентагоном.