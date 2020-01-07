В украинских лесах зимой можно встретить три вида съедобных грибов: зимние опята, вешенка и Иудино ухо. Эти виды любят обосноваться в смешанных лесах на берегу водоемов. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Чем теплее зима - тем больше грибов в лесу. Снег и небольшие морозы им не страшны. Неделю назад герою сюжета удалось собрать в зимнем лесу несколько килограммов опят. Он заверяет, что это абсолютно съедобные грибы, их можно спокойно жарить.

Ранее "Страна" писала о том, что в лесу под Днепром грибник на тихой охоте обнаружил тайник с гранатометами.

Также мы сообщали, что в Чернобыльской зоне отчуждения из-под снега сами пробились съедобные грибы.