В соседней с Украиной Польше более ста тысяч птиц умерли от птичьего гриппа. Эпидемия разрастается сразу в двух регионах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Великопольском воеводстве, сейчас проверяют около тридцами птицеферм. Польские ветеринары говорят, что масштабная эпидемия сейчас в Люблинском воеводстве. Этот регион - один из важнейших для птицеводства, фермы в нем расположены близко друг от друга.

В сюжете также говорится, что Польша является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Европе, и вспышек птичьего гриппа здесь не фиксировали с 2017-го года.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее "Страна" писала о том, что от опасного гриппа в США с начала эпидемиологического сезона умерли почти 3 тысячи человек.

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