Электронный гигант компания Sony показала электромобиль собственного производства. Презентация электрокара Vision-S прошла на международной технологической выставке Consumer Electronic Show и удивила участников мероприятия. Об этом пишет ВВС.

Электромобиль предназначен для демонстрации различных технологий Sony. Модель оборудована 33 различными датчиками и несколькими дисплеями, а также системой объемного звучания и постоянным подключением к интернету.

Фото: Sony

"Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии", - сказал главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида, раскрывая сюрприз.

При этом японская компания не указала, планируется ли массовое производство электромобилей.

"Это был шок, если честно. Это показывает, как компания открывает себя заново", - заявил присутствующий на презентации аналитик Боб О'Доннелл, президент и основатель TECHnalysis Research.

Среди внутренних особенностей авто - система идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров и функция управления жестами.

С помощью специальных датчиков система распознает определенные жесты и позволяет регулировать развлекательную систему автомобиля. Известно, что Sony разработала мощные датчики изображения, которые можно использовать для анализа дороги перед транспортным средством.

Ранее "Страна" писала о том, что водителям обычных авто запретили парковаться на местах для электрокаров.

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