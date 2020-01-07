В Харькове кондуктор одного из городских троллейбусов собирал с пассажиров, у которых нет денег на проезд в общественном транспорте, оплату песнями.

Видео с работником коммунального предприятия "Харьковпасс" опубликовано на YouTube-канале "Новости от України" во вторник, 7 января на Рожество.



Подпись к видео гласит, что сотрудник собирал с пассажиров колядки, так как их традиционно поют на Рождество.

"У кого денег нет - принимаются песни", - заявил кондуктор.

Работник в праздничном настроении начал подсказывать пассажирам слова песен, которые можно спеть, но "почему-то смог вспомнить только слова русской песни "Там, где клен шумит".

Видео: YouTube/Новости от України

Ранее "Страна" писала, что Олег Винник и Александр Пономарев дуэтом спели колядку и сняли черно-белое видео.

Кроме того, мы рассказывали, как политики и звезды шоу-бизнеса поздравили украинцев с Рождеством.