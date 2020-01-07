После сорванной лекции россиянки Александры Митрошиной, когда националистов задержала полиция, руководство МВД решила "дать заднюю" и фактически дало понять, что считает действия "активистов", которые кричали "Чей Крым?" правильными.

А в отношении правомерности действий полицейских как раз есть сомнения.

"Если вы стали свидетелями неправомерных действий правоохранителей во время вчерашнего конфликта и есть доказательства, пожалуйста, предоставьте их для проведения соответствующих следственных действий", - об этом говорится в заявлении МВД, опубликованном на странице ведомства в соцсети.

Приводим его ниже целиком.

"Крым - это оккупированная часть Украины! Оккупант - Россия!

Это те истины, которые никто не отрицает и не ставит под сомнение, пока в Севастополе не поднимется флаг Украины!

Россиянке Александре Митрошиной не был запрещен въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством.

После конфликта, который произошел вчера пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем.

В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышении срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину.

Если вы стали свидетелями неправомерных действий правоохранителей во время вчерашнего конфликта и есть доказательства, пожалуйста, предоставьте их для проведения соответствующих следственных действий.

Спасибо, за активную общественную позицию и отстаивание государственных интересов", - говорится в сообщении МВД. Последнее предложение, видимо, адресовано "активистам", которые и пытались сорвать лекцию за что их и задержала полиция.

Скриншот: Facebook/МВС України

Напомним, накануне разгорелся скандал вокруг въезда в Украину российской блогерши Александры Митрошиной, которая ранее посещала Крым, но при этом ей удалось беспрепятственно въехать на территорию Украины.

Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

После этого в МВД заявили, что пограничники закроют блогерше возможность въезда в нашу страну.