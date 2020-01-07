Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Турции Стамбул, где завтра, в среду, 8 января, состоится официальный пуск газопровода "Турецкий поток", который доставит газ в страны Южной Европы, минуя Украину.

Об этом пишут РИА "Новости".

Также в сообщении говорится, что глава Кремля собирается встретиться в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. У глав двух государств состоятся переговоры в Турции.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин побывал в командном пункте группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирии и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Также мы рассказывали, что появились первые фото встречи Путина и Асада на Рождество в Дамаске.