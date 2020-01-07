Власти Австралии убьют 10 тысяч верблюдов, чтобы они не пили воду
Власти Австралии, где сейчас бушуют огромные лесные пожары, решили убить тысячи местных верблюдов. Животные пьют слишком много воды во времена сильных лесных пожаров в стране, пишет The Hill.
Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров. Для ликвидации животных будет проведена специальная пятидневная кампания, которая начнется в среду.
Издание отмечает, что верблюды, которые разыскивают воду, даже пробираются в дома местных аборигенов. Тела верблюдов будут сожжены или похоронены.
Ранее "Страна" писала, что дым австралийских пожаров уже достиг Аргентины и Чили.
Также мы рассказывали, что МИЛ Украины предложило направить в Австралию 200 украинских спасателей с полным снаряжением для тушения пожаров.