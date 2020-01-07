Власти Австралии, где сейчас бушуют огромные лесные пожары, решили убить тысячи местных верблюдов. Животные пьют слишком много воды во времена сильных лесных пожаров в стране, пишет The Hill.

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров. Для ликвидации животных будет проведена специальная пятидневная кампания, которая начнется в среду.

Издание отмечает, что верблюды, которые разыскивают воду, даже пробираются в дома местных аборигенов. Тела верблюдов будут сожжены или похоронены.

Ранее "Страна" писала, что дым австралийских пожаров уже достиг Аргентины и Чили.

Также мы рассказывали, что МИЛ Украины предложило направить в Австралию 200 украинских спасателей с полным снаряжением для тушения пожаров.