От опасного гриппа в США с начала эпидемиологического сезона умерли почти 3 тысячи человек
Текущий сезон гриппа в США назван одним из худших за последние годы. Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фоуци.
Согласно опубликованным в Тwitter организации данным, в этом сезоне гриппом заболел меньшей мере 6,4 миллиона человек, госпитализированы 55 000 человек и умерли 2900 человек. 27 умерших - дети.
Фото: twitter.com
Напомним, в Украине начался сезон гриппа. По состоянию на начало января, эпидемиологический порог еще не превышен, но количество больных стремительно растет. Особенно это касается западных и центральных областей Украины. А перед Новым годом от осложнений гриппа типа А скончался медик.
Также мы сообщали, что в последнюю неделю 2019 года в Украине зафиксированы два случая свиного гриппа.