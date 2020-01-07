Текущий сезон гриппа в США назван одним из худших за последние годы. Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фоуци.

Согласно опубликованным в Тwitter организации данным, в этом сезоне гриппом заболел меньшей мере 6,4 миллиона человек, госпитализированы 55 000 человек и умерли 2900 человек. 27 умерших - дети.

Фото: twitter.com

Напомним, в Украине начался сезон гриппа. По состоянию на начало января, эпидемиологический порог еще не превышен, но количество больных стремительно растет. Особенно это касается западных и центральных областей Украины. А перед Новым годом от осложнений гриппа типа А скончался медик.

Также мы сообщали, что в последнюю неделю 2019 года в Украине зафиксированы два случая свиного гриппа.