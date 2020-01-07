У Ирана есть чертова дюжина сценариев мести США за убийство генерала Сулеймани
Иран рассматривает 13 сценариев того, как можно отомстить Соединенным Штатам Америки на ракетный удар по аэропорту Багдада, где погиб иранский генерал Сулеймани. Об этом сообщает ZeroHedge.
"В нарушение 5-дневного молчания относительно своего ответа на убийство США генерала Касема Сулеймани, во вторник Иран заявил, что рассматривает 13 сценариев, чтобы навести "ужас" на США", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Ирана Мохамед Джавад Зариф заявил, что США ожидают последствия за убийство Сулеймани "во времени и месте, которые выберет Иран".
Зариф добавил, что США должны покинуть Ближний Восток и предупредил, что если этого не произойдет, может начаться новая война для нескольких поколений.
Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса. Вашингтон посчитал, что эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года. В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности и заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны. Кроме того, президент пригрозил восточной стране санкциями и заявил, что в случае атаки на американские объекты США будет уничтожать персидские культурные памятники в Иране.