Иран рассматривает 13 сценариев того, как можно отомстить Соединенным Штатам Америки на ракетный удар по аэропорту Багдада, где погиб иранский генерал Сулеймани. Об этом сообщает ZeroHedge.

"В нарушение 5-дневного молчания относительно своего ответа на убийство США генерала Касема Сулеймани, во вторник Иран заявил, что рассматривает 13 сценариев, чтобы навести "ужас" на США", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Ирана Мохамед Джавад Зариф заявил, что США ожидают последствия за убийство Сулеймани "во времени и месте, которые выберет Иран".

Зариф добавил, что США должны покинуть Ближний Восток и предупредил, что если этого не произойдет, может начаться новая война для нескольких поколений.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса. Вашингтон посчитал, что эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года. В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности и заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны. Кроме того, президент пригрозил восточной стране санкциями и заявил, что в случае атаки на американские объекты США будет уничтожать персидские культурные памятники в Иране.