Кабмин установил срок предоставления ответа из государственных реестров центрам безоплатной вторичной правовой помощи относительно подтверждения права получения соответствующей помощи по критерию малообеспеченности. Постановление № 1134 Кабмин принял на своем заседании 27 декабря 2019 года. Документ вступил в силу 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает "Юрлига".

Правительство установило, что срок представления информации из реестров органами, обеспечивающими ведение реестров, на запросы центров по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи не может превышать трех рабочих дней со дня получения указанных запросов (раньше такой срок не был установлен).

Цель принятия постановления - упрощение доступа к безоплатной вторичной правовой помощи, которая предоставляется в соответствии с Законом "О безоплатной правовой помощи".

Кроме того, правительство поручило Министерству юстиции вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти в трехмесячный срок со дня вступления в силу этим постановлением разработать и утвердить порядки представления информации из реестров центрам по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи для подтверждения принадлежности лица к субъектам такого права.

Ранее "Страна" писала о том, что суд разъяснил украинцами, какие нужны доказательства и свидетели, чтобы доказать свою невиновность в ДТП.

Также мы сообщали, что в НАПК разъяснили, как вписывать в декларацию покупку авто за границей Украины.