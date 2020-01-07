Если в 2020 году на неподконтрольных районах Донбасса не пройдут выборы, Украина будет искать альтернативу Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью для немецкого издания Bild, перевод которого был обнародован пресс-службой Министерства иностранных дел Украины.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", - заявил министр, отвечая на вопрос о возможных причинах отказа от Минских соглашений.

Что касается участия "народных республик" в местных выборах, министр подчеркнул, что никакие незаконные формирования не могут принимать в них участие.

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - заявил Пристайко.

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