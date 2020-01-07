Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад в Дамаске, куда Путин приехал на встречу, обсудили планы по ликвидации террористов в провинции Идлиб, которые угрожаю гражданским в провинции.

Об этом информирует агентство САНА.

Между делегациями России и Сирии прошли двусторонние переговоры. Путин отметил, что в Сирии идет активная работа по восстановлению мирной жизни. Асад поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом и обсудили вопросы ликвидации террористов в Идлибе.

Ранее "Страна" писала, что появились фото с встречи Путина и Асада.

Фото: Telegram/ Пул №3

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото встречи Путина и Асада на Рождество в Дамаске.

Также мы рассказывали, что канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приедет визит в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, главной темой их беседы станет Украина.