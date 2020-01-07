Российский олигарх Фридман может купить ФК "Карпаты"
Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем украинского футбольного клуба "Карпаты" (Львов).
Информация об этом появилась на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба.
По данным источников, сейчас Фридман рассматривает вариант приобретения "Карпат". Уточняется, что российский миллиардер собирается выкупить доли в этом футбольном клубе у Петра Дыминского и Игоря Коломойского.
Известно, что Михаил Фридман родился во Львове. Он был спонсором и инициатором проведения в родном городе музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Дружит с Вакарчуком.
Фото: whatismoney.ru
Стоит отметить, что Михаил Фридман постоянно проживает в Лондоне, став резидентом Великобритании в 2015 году. Также у него есть и гражданство Израиля.
В 2019 году Forbes назвал совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана самым богатым жителем столицы Великобритании с состоянием в $15 миллиардов.
Ранее "Страна" писала о том, что у российского олигарха Гуцериева проводят обыски из-за контрабанды нефти в Украину.
Также мы сообщали, что молдавский олигарх Плахотнюк подал прошение об убежище в Украине.