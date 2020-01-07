Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем украинского футбольного клуба "Карпаты" (Львов).

Информация об этом появилась на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба.

По данным источников, сейчас Фридман рассматривает вариант приобретения "Карпат". Уточняется, что российский миллиардер собирается выкупить доли в этом футбольном клубе у Петра Дыминского и Игоря Коломойского.

Известно, что Михаил Фридман родился во Львове. Он был спонсором и инициатором проведения в родном городе музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Дружит с Вакарчуком.

Фото: whatismoney.ru

Стоит отметить, что Михаил Фридман постоянно проживает в Лондоне, став резидентом Великобритании в 2015 году. Также у него есть и гражданство Израиля.

В 2019 году Forbes назвал совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана самым богатым жителем столицы Великобритании с состоянием в $15 миллиардов.

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