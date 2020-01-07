Появились фотографии со встрече в Дамаске президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада.

Фотографии опубликовал Telegram-канал "Пул №3".

В сообщении говорится, что Путин в Дамаске сделал запись в книге почетных гостей. Кроме того, Владимир Путин и Башар Асад погуляли по Дамаску.

Во время прогулки государственные лидеры зашли в мечеть Омейядов - одну из крупнейших и старейших мечетей в мире, и христианскую церковь. В христианской церкви Путин поставил свечку.

Фото: Telegram/Пул №3

Ранее "Страна" писала о том, что у Суркова объяснили раннюю дату послания Путина федеральному собранию.

Также мы рассказывали, что канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приедет визит в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, главной темой их беседы станет Украина.