Британский суд дал пожизненное маньяку, который изнасиловал рекордное число мужчин
В Великобритании пожизненный срок заключения получил маньяк Рейнар Синага, который совершил 159 преступлений сексуального характера, включая 136 изнасилований, в отношении 48 мужчин. Об этом сообщает ВВС.
Как в понедельник заявили в манчестерском суде, Рейнар Синага совершил наибольшее число изнасилований в истории британского права.
"Он заманивал в свою квартиру мужчин, а затем, подмешав в их питье наркотик, насиловал их и снимал половой акт на видео", - говорится в сообщении.
Правоохранители утверждают, что располагают доказательствами его причастности к 190 преступлений над мужчинами.
Судебные слушания проходили в течение полутора лет в Манчестере. Суд присяжных вынес единогласное решение о виновности подсудимого.
Фото: Greater Manchester Police
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