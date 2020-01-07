В Великобритании пожизненный срок заключения получил маньяк Рейнар Синага, который совершил 159 преступлений сексуального характера, включая 136 изнасилований, в отношении 48 мужчин. Об этом сообщает ВВС.

Как в понедельник заявили в манчестерском суде, Рейнар Синага совершил наибольшее число изнасилований в истории британского права.

"Он заманивал в свою квартиру мужчин, а затем, подмешав в их питье наркотик, насиловал их и снимал половой акт на видео", - говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что располагают доказательствами его причастности к 190 преступлений над мужчинами.

Судебные слушания проходили в течение полутора лет в Манчестере. Суд присяжных вынес единогласное решение о виновности подсудимого.

Фото: Greater Manchester Police

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