Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Путин побывал в командном пункте группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии. Об этом пишет Telegram-канал "Пул №3".

Кроме того, в сообщении говорится, что Путин встретился в Сирии с президентом Сирии Башаром Асадом. Президенты обсудили восстановление государственности и территориальной целостности Сирии.

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.

Путин в Сирии посетит еще несколько объектов.

Скриншот: Telegram/Пул №3

Ранее "Страна" писала о том, что канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приедет визит в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, главной темой их беседы станет Украина.

Также мы рассказывали, что президент России Владимир Путин приехал на рождественскую службу в Петербург в Спасо-Преображенский собор в непривычном для публики внешнем виде.