С 1 января в Украине изменились реквизиты для уплаты судебного сбора
На портале "Судова влада України" опубликованы новые реквизиты для уплаты судебного сбора и прочих платежей, действующие с 1 января 2020 года. Об этом сообщает "Юрлига".
Обновленные реквизиты счетов для зачисления судебного сбора и других счетов для зачисления поступлений в бюджеты при рассмотрении дел в судах, которые начали действовать с 1 января 2020 года, можно найти на официальных веб-сайтах судов в разделе "Громадянам" (рубрика "Судовий збір").
ГСА Украины сообщает новые реквизиты счетов для зачисления поступлений от:
- взыскания судебного сбора в пользу государства:
Отримувач коштів: ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106
Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Рахунок отримувача: UА908999980313111256000026001
Код класифікації доходів бюджету: 22030106
- уплаты штрафа (как средства процессуального принуждения) в пользу государства:
Отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/21081100
Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38004897
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАД)
Рахунок отримувача: UA118999980313090106000026007
Код класифікації доходів бюджету: 21081100
Средства, уплаченные на счета со старыми реквизитами, с 1 января 2020 года не будут зачисляться в бюджеты, а будут возвращаться плательщикам как невыясненные поступления.
К тому же с 1 января 2020 года сумма судебного сбора повысилась.
Ранее "Страна" писала о том, что Венецианская комиссия обнародовала заключение, чем грозит Украине судебная реформа.
Также мы сообщали, что судьи Верховного суда пожаловались в КС на судебную реформу Зеленского.