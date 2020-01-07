На портале "Судова влада України" опубликованы новые реквизиты для уплаты судебного сбора и прочих платежей, действующие с 1 января 2020 года. Об этом сообщает "Юрлига".

Обновленные реквизиты счетов для зачисления судебного сбора и других счетов для зачисления поступлений в бюджеты при рассмотрении дел в судах, которые начали действовать с 1 января 2020 года, можно найти на официальных веб-сайтах судов в разделе "Громадянам" (рубрика "Судовий збір").

ГСА Украины сообщает новые реквизиты счетов для зачисления поступлений от:

взыскания судебного сбора в пользу государства:

Отримувач коштів: ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Рахунок отримувача: UА908999980313111256000026001

Код класифікації доходів бюджету: 22030106

уплаты штрафа (как средства процессуального принуждения) в пользу государства:

Отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/21081100

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38004897

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАД)

Рахунок отримувача: UA118999980313090106000026007

Код класифікації доходів бюджету: 21081100

Средства, уплаченные на счета со старыми реквизитами, с 1 января 2020 года не будут зачисляться в бюджеты, а будут возвращаться плательщикам как невыясненные поступления.

К тому же с 1 января 2020 года сумма судебного сбора повысилась.

Ранее "Страна" писала о том, что Венецианская комиссия обнародовала заключение, чем грозит Украине судебная реформа.

Также мы сообщали, что судьи Верховного суда пожаловались в КС на судебную реформу Зеленского.