В Одесской области 24-летний мужчина напоил пивом и изнасиловал 14-летнюю школьницу. Об этом правоохранителям заявила старшая сестра девочки, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как удалось выяснить, девочка пошла в гости к 24-летнему односельчанину. Он предложил ей выпить пиво и во время распития алкогольного напитка пригрозил девочке физической расправой, после чего изнасиловал ее. Жертву насильника уже осмотрели врачи, полицейские изъяли на месте преступления вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "изнасилование". Выяснилось, что мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Его задержали и сообщили о подозрении. За содеянное ему грозит от семи до 12 лет тюремного заключения.

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