В поселке Карапчив, который находится в Черновицкой области, мужчина избил односельчанина деревянным бруском. В результате избиения потерпевший скончался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

В в ночь с 5-го на 6-е января пострадавший находился на территории хозяйства 34-летнего односельчанина.

Когда хозяин обнаружил гостя, между ними возник конфликт. 34-летний подозреваемый нанес 50-летнему мужчине несколько ударов деревянным бруском по рукам и голове, потерпевший скончался в результате значительной потери крови. Сотрудники Вижницкого отделения полиции поместили нападающего в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

"Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

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