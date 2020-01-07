Компания IKEA выплатила 46 млн долларов компенсации родителям 2-летнего мальчика, который погиб от падения на него комода. Об этом сообщает DW.

Шведский концерн и родители ребенка, погибшего от падения 32-килограммового комода, пришли к соглашению о компенсации. Соглашение с IKEA было достигнуто в результате судебной тяжбы, которая началась после гибели в калифорнийском городе Буэна Парк двухлетнего Джозефа Дудека в 2017 году.

"Ребенок умер от травм, полученных от падения комода Malm весом 32 килограмма. Семья обратилась в суд, обвинив производителя в том, что он знал о рисках опрокидывания своей мебели, но не предупредил потребителей о необходимости обязательно прикреплять комод к стене", - говорится в сообщении.

По данным самой шведской компании на лето 2016 года, только в США было продано более 17 миллионов комодов Malm. "IKEA сообщает о 186 известных ей случаев опрокидывания этих комодов, включая 91 инцидент, когда пострадали дети. В 8 случаях это привело к смерти. Отзыв комодов серии Malm действует только на американском рынке. В других странах эти предметы мебели, по-прежнему продаются" , - говорится в сообщении.

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