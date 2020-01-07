В США водитель открыл стрельбу по подросткам после того, как они бросили снежком в его автомобиль. Инцидент произошел в штате Висконсин, в городе Милуоки. Оба подростка получили ранения. Об этом сообщает CNN.

"Двое детей 12 и 13 лет в штате Висконсин получили ранение, когда один из водителей открыл по ним стрельбу. Причиной стало то, что подростки попали снежком в его машину", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, двое детей, девочка 12 лет и мальчик 13 лет, вместе с группой других школьников развлекались, бросая снежки по проезжавшим мимо автомобилям. Когда снежок попал в белый автомобиль Toyota, водитель остановился, выскочил из салона с огнестрельным оружием и открыл стрельбу по детям.

После этого стрелок скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция расследует обстоятельства инцидента и разыскивает подозреваемого.

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