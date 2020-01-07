Правоохранитеели задержали 26-летнего жителя Херсона, который сбежал из-под домашнего ареста, где находился по подозрению в убийстве 22-летнего знакомого. Об этом пишет пресс-служба полиции Херсонской области.

В понедельник, 6 января, 26-летний херсонец покинул свой дом и скрылся в неизвестном направлении. В полицию поступил сигнал о нарушении ношения браслета и прибывшие на место правоохранители не нашли подозреваемого. Полиция объявила мужчину в розыск.

Были созданы поисковые группы, предупреждены все наряды и патрули, а также ориентированы подразделения соседних областей и Государственная пограничная служба. Утром во вторник, 7 января, беглеца задержали на автовокзале в Никополе Днепропетровской области.

"Завтра в суде будет рассматриваться вопрос об изменении меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

26-летнему знакомому убитого полицией было объявлено о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Но суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.

Убийство произошло 10 ноября. 22-летний Александр Кондалов просто пошел на встречу с товарищем и с тех пор домой не вернулся. Родственники сразу подняли тревогу. 22 ноября парня все-таки нашли с перерезанным горлом и закопанным недалеко от Херсона.

Сейчас открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15-ти лет.

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