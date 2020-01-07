Новым послом Украины в США официально стал Владимир Ельченко. Он вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

"Это честь для меня представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям", - говорится в сообщении на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Facebook.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Ранее Ельченко рассказал о сотнях фсбшников, которые влияют на работу Организации Объединенных Наций, работая в секретариате.

Также "Страна" писала, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, проект которой был одобрен в ноябре.