Энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), который рассчитан на 45 календарных дней. Об этом сообщается на сайте НАЭК "Энергоатом".

Уточняется, что энергоблок был отключен 6 января в 10:23 в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой.

"В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 430 МВт", - говорится в сообщении.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, информирует пресс-служба.

Во время ППР на энергоблоке №1 Ровенской АЭС проведут ряд регламентных и сверхрегламентных работ на основном оборудовании.

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