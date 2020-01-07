Силы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении зенитных ракетных комплексов в документе речь не идет.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в Facebook в ответ на заявления ОБСЕ о нарушении Киевом договоренностей об отведении вооружений от линии фронта.

"В Ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 4 и 6 января содержится недостоверная информация относительно нарушения украинской стороной Минских договоренностей относительно отведения вооружений, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", заявила Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Согласно Минским договоренностям отведению подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отведении зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что подобная информация противоречит "принципам нейтральности и непредвзятости, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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