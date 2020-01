Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX во вторник, 7 января, успешно отстыковался от Международной космической станцией (МКС). Ожидается, что после схождения с орбиты он совершит приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии. Об этом сообщается на сайте NASA.

По командам из Центра управления полетами в Хьюстоне 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела "грузовик" от МКС на безопасное расстояние и в 05:05 по времени Восточного побережья США выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

The @SpaceX #Dragon resupply ship was released at 5:05am ET from the @CSA_ASC #Canadarm2. Dragon will splashdown in the Pacific around 10:41am loaded with science and gear. Read more... https://t.co/H25PaZfQcW pic.twitter.com/8XBc1ONKzH