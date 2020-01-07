Государственная пограничная служба запретит въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, встречу с которой националисты из движения "Відсіч" попытались сорвать вопросом о том, чей Крым и были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Причина запрета въезда - незаконное посещение оккупированного украинского полуострова Крым.

"У россиянки Александры Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством", - сообщила пресс-служба.

В результате конфликта, который возник 6 декабря на встрече Митрошиной с подписчиками в Киеве, было установлено, что россиянка посещала оккупированный полуостров в 2017 году, въехав с территории России.

Скриншот: Facebook/МВС України

Ранее "Страна" писала, почему порохоботы требуют не пускать в Украину Ирину Хакамаду.

Также мы рассказывали, что журналистам российского канала "Звезда", которых приглашал Зеленский, запретили въезд в Украину на три года.