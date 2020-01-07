В среду, 8 января, синоптики обещают Украине переменно облачную погоду без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха в стране снизится до 5-7 градусов ниже ноля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, после ночных морозов на всей территории Украины температура будет колебаться в районе от 0 до +2 градусов.

В Киеве 8 января осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов мороза. Днем - от 0 до +2. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на рождественской неделе.

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