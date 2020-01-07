Жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области проверяют на наличие паспорта "ДНР". Тех, у кого с собой украинские паспорта, после проверок на улице задерживают и увозят в горотдел "полиции".

О таких задержаниях сообщает редакция Telegram-канала dontel.

6 января после 20:00 правоохранители "ДНР" задержали для проверки личности одного из администраторов канала, у которого был при себе украинский паспорт.

"Я с товарищами (4 парня, 2 девушки) прогуливался по Н-ному району Н-ного города республики. Автомобиль "Лада 2110" без опознавательных знаков полиции подъехал к нам вплотную, из него вышли двое сотрудников в форме. Не называя фамилии и должности, не предъявив удостоверения, мужчины попросили нас показать документы, удостоверяющие личность. Четверо из нас с паспортами "ДНР" были свободны. У двоих, включая меня, были паспорта Украины, и нам приказали сесть в автомобиль и проехать в горотдел", - вспоминает журналист.

При этом полицейские "ДНР" сообщили, что паспорт Украины не подходит для удостоверения личности. Сотрудники полиции признались, что это внутренний указ и подобное патрулирование и "отлов" ведется с 16 до 23 часов сроком до 8 января включительно.

Во время оформления в участке происходит следующая процедура:

полицейские переписывают контакты из мобильных телефонов.

снимают отпечатки пальцев и делают 2 фото в базу.

Telegram-канал Донецк Donvass сообщает о похожей ситуации по теме паспортов.

"Около 23:30 подъехала полиция за очередной проверкой документов, и из-за наличия паспорта так же повезли в отдел попутно словили ещё одного "счастливчика" в отделении было несколько человек из-за машин на украинских номерах и так же человека 3-4 из-за паспортов, держали час где-то откатали пальчики пофоткали переписали контакты, и отпустили

P.S. В отделении был парень лет 20 без документов на такси ехал в 21:30 от девушки, его так же задержали прям такси стопанули, при этом держали в отделении часа 3 уже, потому будьте осторожны носите документы", - пишут в сообществе.

Ведущий канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев, который долгое время жил в Донецке, также пишет о задержании полицией "ДНР" людей в праздники из-за отсутствия "республиканского паспорта" для идентификации - мол, украинский уже не признается документом удостоверяющим личность.

"...проверил по своим высокопоставленным источникам - и все подтвердилось, причем многие чиновники сами в шоке от этого маразма. А через пару часов получил сообщение от друга, которого вот точно так же задержали и отвезли в РОВД для вышеописанной операции. К слову, стоит учитывать, что паспорт "ДНР" имеют лишь порядка 30% граждан республики и чтобы его оформить - надо встать в очередь (сейчас ближайший срок - лето 2020-го). Народ уже давно откровенно злился на задержания во время комендантского часа (особенно когда люди бежали домой - транспорт практически не ходит после 9-10 вечера - и опаздывали лишь на несколько минут), но этот беспредел уже просто вызывает жесточайшее возмущение и отторжение. В таких случаях обычно думаешь - саботаж. Но всегда оказывается что просто чей-то идиотизм", - пишет "Русский ориенталист".

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