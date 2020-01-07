Российские СМИ заявили, что следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина в Подмосковье. Но убитый оказался не сотрудником госкорпорации. Об этом пишет ТАСС.

"5 января в квартире в поселке Биокомбинат с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также <...> обнаружено тело его 31-летнего брата", - цитирует ТАСС в ГУ следственного комитета по Московской области.

Следователи предполагают, что между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего совершил суицид. С места происшествия изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы.

Однако сразу после сообщения в государственной космической корпорации "Роскосмос" заявили, что убитый не их сотрудник.

Там уточнили, что Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация "ВНИИЭМ").

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